الرئيس الصيني يصل إلى روسيا في زيارة رسمية

وصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى روسيا، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية، تستمر حتى 7 يونيو الجاري.

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وحطت طائرة الرئيس الصيني في مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية موسكو في الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي، حيث كان في استقباله وزير تنمية الشرق الأقصى، ألكسندر كوزلوف، ونائب وزير الخارجية، إيغور مورغولوف، والسفير الصيني لدى روسيا، لي هوي، والسفير الروسي لدى الصين، أندريه دينيسوف​.

وعبر شي جين بينغ، عن أمله بأن تكون زيارته إلى روسيا مثمرة، وتصبح عاملا لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال بعد وصوله إلى موسكو: "أنا مقتنع أن هذه الزيارة ستأتي حتما بنتائج مثمرة وستصبح عاملا للتطور الديناميكي لعلاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا في المرحلة الجديدة".

وستجري اليوم في موسكو محادثات شي جين بينغ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومساء سيحضر الرئيسان في مسرح "البولشوي" حفلة خاصة بمناسبة الذكرى الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي الـ6 والـ7 من يونيو الجاري ستتواصل زيارة شي جين بينغ إلى روسيا في مدينة سان بطرسبورغ، حيث سيشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي.

المصدر: سبوتنيك + تاس