علق الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن موسكو أبلغت واشنطن بإجلائها لـ"معظم رعاياها" من فنزويلا، أن الروس لا يزالوا يعملون هناك

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وردا على طلب للتعليق على تغريدة الرئيس ترامب بهذا الخصوص قال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "على ما يبدو، فإنه جاء اعتمادا على بعض المعلومات في الصحف، لأنه لم تكن هناك أي رسائل رسمية بهذا الشأن من الجانب الروسي، ولا يمكن لها أن تكون موجودة"​​​.

وأوضح: "في الواقع، يوجد هناك بالفعل خبراء (روس) يعملون على صيانة التقنيات الموردة (لفنزويلا) سابقا. وهذا الأمر قائم، فماذا تعني جملة: "أجلت مواطنيها"، فهذا لا نعرفه".

ونشر ترامب في وقت سابق تغريدة على صفحته في "تويتر" أعلن فيها أن موسكو أبلغت واشنطن بـ "إجلاء معظم رعاياها" من فنزويلا.

المصدر: نوفوستي