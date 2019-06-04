أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا يعلق على إنشاء مجموعة عمل تركية أمريكية بشأن أنظمة "إس-400"، وأن تركيا غير ملزمة بإبلاغ روسيا بمفاوضاتها بهذا الشأن.

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وردا على سؤال صحفي حول إنشاء مجموعة عمل بين تركيا والولايات المتحدة بشأن شراء أنقرة منظومة "إس-400" الروسية قال بيسكوف، اليوم الثلاثاء: "لا أستطيع التعليق"​​​.

وفي الوقت نفسه أشار إلى أن الجانب التركي ليس ملزما بإبلاغ روسيا بهذا الشأن.

وأضاف: "تركيا ليست ملزمة بإبلاغنا. وهذا ليس من شأننا. ومهمتنا ومهمة شركائنا الأتراك هي إتمام صفقة توريد إس-400 لتركيا، وهي الآن في حيز التنفيذ".

وشدد بيسكوف أيضا على أنه "يحق لتركيا مناقشة ذلك مع أي دول ثالثة أيا كانت".

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واقترح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من جديد في الأسبوع الماضي على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنشاء مجموعة عمل مشتركة حول أنظمة "إس-400" التي تحاول واشنطن إقناع أنقرة بالتخلي عن شرائها.

وكانت تركيا قد أعلنت سابقا أنها لن تتخلي عن هذه الخطط، وأن الدفعة الأولى من هذه الأنظمة يجب أن تصل إلى تركيا في شهر يوليو القادم.

ونقلت قناة "NTV" التركية عن مصدرها أن ترامب قيم بشكل إيجابي اقتراح أردوغان.

من جانبها نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدرها أنه يتعين على هذه اللجنة المشتركة تحديد مدى الخطر الذي سيشكله تكامل المقاتلات الأمريكية "إف-35" مع أنظمة "إس-400" الروسية التي بإمكانها القيام بجمع المعلومات (المهمة حيويا) حول التكنولوجيات الأمريكية المستخدمة في الطائرات الأمريكية من الجيل الخامس.

المصدر: نوفوستي