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بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الفطر

أخبار روسيا

بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الفطر
Sputnik Sergey Guneev
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مسلمي روسيا بعيد الفطر المبارك، مشيرا إلى القسط الكبير الذي تسهم بها المنظمات الإسلامية في توحيد شعوب روسيا.

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وجاء في برقية التهنئة المنشورة في موقع الكرملين، اليوم الثلاثاء: "أشير بارتياح عميق إلى أن المنظمات الإسلامية تسهم بقسط كبير في تطوير الحوار بين الأديان والقوميات وتوحيد شعوب روسيا وتعارض بحزم وبلا انقطاع كل ظواهر التطرف والتعصب الديني. ويتم تعزيز التعاون مع الهيئات الحكومية، كما يعار اهتمام كبير إلى المبادرات الخيرية والتربوية".

وعبر بوتين عن اعتقاده أن الطائفة المسلمة الروسية ستواصل مشاركتها النشيطة في حياة البلاد و"المساعدة عن طريق نشاطها المثمر في الحفاظ على تراثنا الروحي والثقافي والتاريخي الذي لا يقدر بثمن".

وتمنى الرئيس بوتين أيضا لجميع مسلمي روسيا السلام والرفاهية.

المصدر: نوفوستي

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