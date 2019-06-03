 
مباشر

رئيس الأركان الروسية يبحث العلاقات بين موسكو والناتو مع قائد قوات الحلف

أخبار روسيا

رئيس الأركان الروسية يبحث العلاقات بين موسكو والناتو مع قائد قوات الحلف
Sputnik
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lxrk

بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف في اتصال هاتفي مع القائد الجديد لقوات حلف الناتو تود وولترز الوضع في أوروبا والعلاقات بين روسيا والحلف.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية بهذا الصدد، اليوم الاثنين أن "القائدين العسكريين تبادلا التقييمات للأوضاع السياسية والعسكرية في أوروبا والحالة الراهنة للعلاقات بين روسيا والناتو وكذلك شفافية النشاط العسكري".

إقرأ المزيد
الناتو يعتمد استراتيجية عسكرية جديدة بحجة
الناتو يعتمد استراتيجية عسكرية جديدة بحجة "التهديد النووي" الروسي

وأضافت الوزارة الروسية أن رئيس الأركان وقائد قوات الناتو اتفقا على مواصلة الاتصالات.

وتولى الجنرال الأمريكي تود وولترز، قيادة قوات الناتو في مايو الماضي. وقبل ذلك كان الجنرال قائدا للقوات الأمريكية في أوروبا.

وخدم وولترز في القوات الجوية الأمريكية، بما في ذلك أثناء العمليات العسكرية في أفغانستان والعراق و"حرب الخليج" 1990 – 1991.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تسريب صوتي لترتيب مباراة اللقب في الدوري الجزائري