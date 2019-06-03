رئيس الأركان الروسية يبحث العلاقات بين موسكو والناتو مع قائد قوات الحلف

بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف في اتصال هاتفي مع القائد الجديد لقوات حلف الناتو تود وولترز الوضع في أوروبا والعلاقات بين روسيا والحلف.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية بهذا الصدد، اليوم الاثنين أن "القائدين العسكريين تبادلا التقييمات للأوضاع السياسية والعسكرية في أوروبا والحالة الراهنة للعلاقات بين روسيا والناتو وكذلك شفافية النشاط العسكري".

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وأضافت الوزارة الروسية أن رئيس الأركان وقائد قوات الناتو اتفقا على مواصلة الاتصالات.

وتولى الجنرال الأمريكي تود وولترز، قيادة قوات الناتو في مايو الماضي. وقبل ذلك كان الجنرال قائدا للقوات الأمريكية في أوروبا.

وخدم وولترز في القوات الجوية الأمريكية، بما في ذلك أثناء العمليات العسكرية في أفغانستان والعراق و"حرب الخليج" 1990 – 1991.

المصدر: تاس