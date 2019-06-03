بيسكوف: واشنطن غير مستعدة حاليا لإنجاز تقدم في العلاقات مع روسيا لكن بوتين يتحلى بالصبر

أعرب الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن أسفه لعدم جاهزية واشنطن لإحراز تقدم في علاقاتها مع موسكو، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يتحلى بالتجربة والصبر.

وقال بيسكوف في مقابلة مع برنامج "سوفيكو" على قناة "RT": "لسوء الحظ، نرى الآن أنهم (الأمريكيون) ليسوا مستعدين للمضي قدما على الإطلاق​​​، لكن فلاديمير بوتين، يتمتع بالخبرة والصبر. وهو يرأس بلدا قادرا على الانتظار".

وأشار إلى أن الرئيس بوتين، ومنذ بداية رئاسة دونالد ترامب، كان يعبر عن استعداده لبناء علاقات جيدة مع واشنطن ويحاول إصلاح الأضرار (في علاقات البلدين) التي سببها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، في الشهر الأخير من ولايته.

وأضاف: "أكد الرئيس الروسي منذ البداية أننا مستعدون للمضي قدما بقدر ما يستطيع ذلك زملاؤنا الأمريكيون".

المصدر: RT