مدفيديف: أوكرانيا تستطيع إنعاش علاقاتها مع روسيا

عبر رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، عن اعتقاده بأن السلطات الأوكرانية قادرة على إحياء العلاقات مع روسيا، غير أن التصريحات الأوكرانية الأخيرة بهذا الشأن متناقضة.

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وقال مدفيديف في حديثه لبرنامج "أخبار السبت" في قناة "روسيا-1": "إن التصريحات التي نسمعها حاليا من كييف متناقضة للغاية، لكننا لا نرى أي أعمال حقيقية حتى الآن. ولنتحلى بالصبر".

وذكر أنه ليس لديه أي أوهام حول تصريحات السلطات الأوكرانية الجديدة..." فحتى الآن لم نر شيئا جديدا، ولا أريد أن اسبق الأحداث، ففي نهاية المطاف فإن كل شيء في أيدي الرئيس (الأوكراني) الجديد والسلطات الجديدة. وإذا أرادوا القيام بأي خطوات فسيقومون بها".

وأشار إلى أن السلطات الأوكرانية دمرت علاقاتها مع روسيا بمبادرة خاصة منها.

وتابع: "أكرر مرة أخرى: نحن لم نوقف شيئا، هذا ما فعلته السلطات الأوكرانية. وإذا أرادوا إنعاش شيء ما، فإنهم قادرون تماما على فعل ذلك. ويمكن القول إن الكرة في ملعبهم".

هذا ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني الجديد الرئيس، فلاديمير زيلينسكي، لزيارة واشنطن.

ولم يعلن بعد عن موعد زيارة الرئيس الأوكراني إلى واشنطن.

المصدر: نوفوستي