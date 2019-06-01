بالفيديو.. الجيش الروسي يختبر قاذفة محدثة
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نشرت قناة "زفيزدا" القريبة من وزارة الدفاع الروسية فيديو لاختبار القاذفة "تو-22 إم 3 إم" بنسختها المحدثة.
ويظهر الفيديو مختلف مراحل الاختبار، إقلاع القاذفة وتحليقها وكذلك هبوطها، وقد مرت القاذفة باختبارات في ظروف طبيعية متباينة وعلى ارتفاعات متفاوتة وبمعدلات سرعة مختلفة.
وشهدت القاذفة "تو-22 إم 3 إم" تحديثا كبيرا، وتم تجهيزها بمنظومة إلكترونيات رقمية جديدة لزيادة الدقة في مستوى الملاحة والقيادة الذاتية.
المصدر: نوفوستي
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