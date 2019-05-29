الجيش الروسي يتسلم 20 مقاتلة "سو-35 إس" قبل نهاية 2020

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو أن القوات الفضائية الجوية الروسية ستتسلم قبل نهاية العام المقبل، 20 مقاتلة "سو-35 إس" من الجيل "4++".

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وأضاف كريفوروتشكو، خلال زيارته للمصنع المنتج لهذه الطائرات في مدينة كومسومولسك على آمور: "تقوم هذه المؤسسة بتنفيذ جميع التزاماتها في الوقت المحدد، وسنستلم في هذا العام عدة طائرات قبل حلول الموعد المحدد. ووفقا لشروط العقد الحالي، نتوقع استلام 20 طائرة مقاتلة أخرى من هذا الطراز خلال العامين الجاري والمقبل".

وأشار إلى أن المصنع المذكور يعمل بشكل مستمر في مجال تحديث هذه المقاتلات، مستفيدا من تجربة استخدامها في سوريا، وبفضل التعديلات التالية ستتمكن مقاتلات "سو-35 إس"، من حمل واستخدام جميع أنواع الصواريخ الجوية من فئتي "جو- جو" و" جو- سطح".

المصدر: "تاس"