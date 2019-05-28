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قتيلان بانقلاب حافلة سياح صينيين شرقي روسيا

أخبار روسيا

قتيلان بانقلاب حافلة سياح صينيين شرقي روسيا
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انقلبت حافلة كانت تقل فريقا سياحيا صينيا في مدينة أوسوريسك في إقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين.

وذكرت إدارة الطوارئ في أوسوريسك، أن الباص انزلق وهوى إلى جانب الطريق قبل أن ينقلب وعلى متنه 48 شخصا، وأن التحقيق مستمر للكشف عن ملابسات الحادث.

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المصدر: نوفوستي

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