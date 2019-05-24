روسيا تكشف بنود اتفاق عسكري أبرمته مع السودان

كشفت موسكو اليوم الجمعة عن البنود الرئيسية للاتفاق العسكري الروسي السوداني لتسهيل دخول السفن الحربية إلى موانئ البلدين، والتي صارت حيز التنفيذ في التاسع من مايو الجاري.

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وتنص الاتفاقية حسب ما جاء على موقع بوابة المعلومات القانونية الروسي على "السماح بدخول السفن الحربية بعد الإخطار بذلك في موعد لا يتجاوز 7 أيام عمل قبل تاريخ الدخول".

وجاء في نص هذه الاتفاقية أن "الغرض منها تطوير التعاون العسكري بين البلدين وفقا لقوانينهما ومبادئ وقواعد القانون الدولي والمعاهدات الدولية التي تكون روسيا وجمهورية السودان طرفين فيها".

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتبادل الطرفان الآراء والمعلومات حول القضايا العسكرية والسياسية، وقضايا تعزيز الثقة المتبادلة والأمن الدولي.

وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل روسيا والسودان على تطوير العلاقات في مجال التدريب العسكري المشترك للقوات، والتدريب الهندسي، والتعليم العسكري، والطب العسكري، والتاريخ العسكري، والتضاريس العسكرية، والهيدروغرافيا العسكرية، والرياضة والثقافة.

كما ستتشارك روسيا والسودان تجربتهما في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، والتفاعل في أنشطة البحث والإنقاذ في البحر.

ولم تؤثر الأحداث الجارية في السودان وعزل الرئيس عمر البشير والاحتجاجات المستمرة هناك على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

المصدر: إنترفاكس