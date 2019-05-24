الأمن الروسي يفكك شبكة لتصنيع الأسلحة والمتفجرات

قطع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالتعاون مع قوات الداخلية دابر مجموعة إجرامية متورطة بتحويل بنادق الصيد لأسلحة قتالية وتصنيع الذخيرة في ورش سرّية، وبيعها في السوق السوداء.

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وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي اليوم الجمعة، أنه نتيجة لعمليات البحث والتحري، تم سحب 74 قطعة سلاح محلية وأجنبية من سكان جمهورية القرم والعاصمة موسكو وضواحيها ومقاطعتي تشيليابينسك وريازان.

وأضاف أن الأسلحة النارية التي تمت مصادرتها اشتملت على مسدسات وقذائف وبنادق وقنابل يدوية، بالإضافة إلى 12.5 كغ من المتفجرات وحوالى 100 قطعة تبديل للأسلحة، وأكثر من 5.5 ألف طلقة من عيارات مختلفة وأكثر من 10 آلاف من الملحقات لإعادة حشوها.

وذكر الأمن الفيدرالي أنه تم القضاء على نشاط 4 ورش سرية لتحديث الأسلحة وإنتاج الذخيرة وأنه يتم الآن النظر بتوجيه التهم الجنائية للمتورطين في هذه القضايا.

المصدر:RT