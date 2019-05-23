الكرملين يعلق على "شخصية بوتين الكارتونية البريطانية"
عقّب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على "الشخصية الكارتونية" التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مؤخرا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وجاء في تعقيب بيسكوف أن هناك كتبا كثيرة ورسوما كاريكاتيرية وعرائس كثيرة حول الرئيس بوتين. لكن الرئيس لا يقرأ كتبا عن نفسه، ولم يطالع أيا من تلك الرسومات إذ لا يرغب في أن "يشبه تلك الرسوم الكاريكاتيرية في أي شيء، لكن لتشبه هذه الرسوم الرئيس كما شاءت".
وكانت "بي بي سي" قد نشرت إعلانا عن برنامج حواري، سوف تقدمه شخصية كارتونية تشبه الرئيس الروسي.
🥋🇷🇺 Britain's newest chat show host - please welcome Vladimir Putin to @BBCTwo pilot #TonightWithVladimirPutin: https://t.co/DVY8uVOWSMpic.twitter.com/ifgw0s0kWB— BBC Press Office (@bbcpress) May 21, 2019
المصدر: غازيتا رو