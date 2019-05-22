بوغدانوف يؤكد دعم موسكو لدور الطوائف المسيحية في الشرق الأوسط

دعا ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، إلى الحفاظ على دور الطوائف المسيحية في دول الشرق الأوسط.

وأفادت الخارجية الروسية، في بيان، أن بوغدانوف استقبل، اليوم الأربعاء، وفدا عن أبرشية نيويورك وسائر أمريكا الشمالية ببطريركية أنطاكية للروم الأرثوذكس، برئاسة المتروبوليت جوزيف (زحلاوي).

وذكر البيان أنه "من الجانب الروسي، تم التأكيد على استمرارية الدعم للحفاظ على الدور التاريخي المذكور الذي تلعبه الطوائف المسيحية في مجتمعات الشرق الأوسط، على أساس التعايش السلمي والتعاون المثمر مع ممثلي الجماعات الدينية الأخرى".

كما جاء في البيان أن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها، وخاصة "في سياق الجهود التي تبذلها روسيا لدعم التسوية في سوريا وإعادة الوضع في المنطقة إلى استقراره".

وتابعت الوزارة أن الجانبين بحثا "التحديات التي يواجهها المسيحيون في الشرق الأوسط، في ظروف تصاعد حاد للنشاطات الإرهابية والنزعات المتطرفة، وتحريض خارجي على الخلافات بين الأديان ومحاولات تسييسها".

المصدر: إنترفاكس