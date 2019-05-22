رئيس الكونغو: روسيا قد تلعب دورا في بناء منظومة أمن جديدة بإفريقيا

أعلن رئيس جمهورية الكونغو (برازافيل)، ديني ساسو-نغيسو، اليوم الأربعاء، أن روسيا قد تلعب دورا في بناء هياكل أمن جديدة في القارة الإفريقية.

وفي مقابلة حصرية أجراها معه النائب الأول لمدير عام وكالة "تاس" الإخبارية الروسية، ميخائيل غوسمان، قال ساسو-نغيسو: "روسيا بلد مهم وشريك استراتيجي يمكن أن يلعب دوره في المرحلة التي تبحث فيها إفريقيا عن تعاون في بناء عالم جديد وبنى تحتية جديدة واقتصادات ومنظومة أمن جديدة في المنطقة".

وتابع: "الشعب الإفريقي يتطلع اليوم إلى تطوير اقتصاده وإثبات نفسه في العالم، وقد تحتل روسيا موقعا استراتيجيا في هذه العملية".

وفي وقت سابق من الأربعاء، تحدث رئيس الكونغو الذي وصل إلى موسكو، الثلاثاء، في زيارة رسمية، أمام أعضاء مجلس النواب الروسي (الدوما)، كما عقد لقاء مع رئيس المجلس، فياتشيسلاف فولودين. وأورد المكتب الإعلامي للكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي برئيس جمهورية الكونغو، يوم الخميس 23 مايو.

المصدر: تاس