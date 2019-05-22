 
مباشر

الأمن الروسي يقضي على مسلحين اثنين كانا يعدان لعمل إرهابي

أخبار روسيا

الأمن الروسي يقضي على مسلحين اثنين كانا يعدان لعمل إرهابي
Sputnik
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lvq1

أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، القضاء على اثنين من عناصر العصابات المسلحة بمنطقة فلاديمير الواقعة بشمال شرقي موسكو، كانا يخططان للقيام بعمل إرهابي.

إقرأ المزيد
الأمن الروسي يلقي القبض على خلية من
الأمن الروسي يلقي القبض على خلية من "داعش" في ضواحي موسكو

وجاء في بيان صدر عن اللجنة: "نفذت عملية مكافحة إرهاب في منطقة فلاديمير، وتمت خلال العملية تصفية مسلحين اثنين بمدينة كولتشوغينو كانا يخططان لتنفيذ عمل إرهابي".

وبحسب البيان، تم العثور على أسلحة، وذخائر، و"حزام ناسف" في مكان الاشتباك.

وأشارت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب إلى أن العناصر التي تمت تصفيتها هم من أنصار إحدى المنظمات الإرهابية في الخارج، وبناء على تعليمات تلك المنظمة كانا يعدان للقيام بعمل إرهابي بأمكنة مكتظة بالسكان .

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا