الأمن الروسي يقضي على مسلحين اثنين كانا يعدان لعمل إرهابي

أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، القضاء على اثنين من عناصر العصابات المسلحة بمنطقة فلاديمير الواقعة بشمال شرقي موسكو، كانا يخططان للقيام بعمل إرهابي.

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وجاء في بيان صدر عن اللجنة: "نفذت عملية مكافحة إرهاب في منطقة فلاديمير، وتمت خلال العملية تصفية مسلحين اثنين بمدينة كولتشوغينو كانا يخططان لتنفيذ عمل إرهابي".

وبحسب البيان، تم العثور على أسلحة، وذخائر، و"حزام ناسف" في مكان الاشتباك.

وأشارت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب إلى أن العناصر التي تمت تصفيتها هم من أنصار إحدى المنظمات الإرهابية في الخارج، وبناء على تعليمات تلك المنظمة كانا يعدان للقيام بعمل إرهابي بأمكنة مكتظة بالسكان .

المصدر: سبوتنيك