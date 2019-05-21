 
مباشر

قاذفات استراتيجية روسية تنفذ مهمة مراقبة قرب شواطئ ألاسكا

أخبار روسيا

قاذفات استراتيجية روسية تنفذ مهمة مراقبة قرب شواطئ ألاسكا
Sputnik Mikhail Voskresenskiy
طائرتا "تو-95 إم إس" الاستراتيجيتان الروسيتان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lvmf

نفذت مجموعة من القاذفات الاستراتيجية الروسية بعيدة المدى مهمة مراقبة قرب شواطئ ألاسكا وجزر الأوتيان، شمال غرب الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد
قاذفات روسيا الاستراتيجية تحلق فوق أوروبا بمرافقة
قاذفات روسيا الاستراتيجية تحلق فوق أوروبا بمرافقة "ميغ-31"

وقال مصدر بوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، للصحفيين إن أربع طائرات استراتيجية حاملة للصواريخ من طراز "تو-95 إم إس"، تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، "نفذت تحليقات مبرمجة فوق المياه الدولية من بحار تشوكشي وبيرينغ وأوخوتسك، وكذلك على طول الشواطئ الغربية من ألاسكا والشواطئ الشمالية من جزر الأوتيان".

وأضاف المصدر العسكري الروسي أن مقاتلات "إف-22" الأمريكية رافقت الطائرات الاستراتيجية الروسية أثناء مراحل معينة من تحليقاتها.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا