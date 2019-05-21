ريابكوف يبحث مع السفير الإيراني الاتفاق النووي وموسكو تؤكد تمسك طهران ببنوده

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف، بحث مع السفير الإيراني في موسكو، مهدي سنائي، خطة العمل الشاملة للبرنامج النووي الإيراني.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة بشأن هذا اللقاء، اليوم الثلاثاء: "جرى تبادل للآراء حيال القضايا الحيوية للأجندة الدولية، بما في ذلك الوضع حول خطة العمل الشاملة للبرنامج النووي الإيراني"​​​.

من جهته عبر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده بأن إيران لم تتخط حتى اليوم المعايير المسموح بها وفقا للاتفاق النووي.

وقال في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على التصريح الأخير للناطق باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قال: "هذا لا يتعارض مع الالتزامات (إيران بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة)".

وأردف: "وفقا لخطة العمل الشاملة المشتركة يحق لإيران تخصيب اليورانيوم بكمية 300 كيلوغرام، والماء الثقيل بحجم 130 طنا. حتى أولئك الذين ينتقدون سياسة طهران لسبب ما، غير قادرين على تقديم أي ادعاءات، وما يميز هذا الوضع أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تتحدث علنا عن هذا الموضوع، لأنها لا ترى أي شيء جديدا، ولا توجد هناك أي انحرافات حتى الآن".

ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن "الإيرانيين يتحلون بمسؤولية كبيرة في الوفاء بالتزاماتهم، ويرجع الفضل أساسا لهم في أن الاتفاق ما زال قائما"، مذكرا أن الاتفاق النووي مع إيران يتكون من شقين، الشق الأول يتعلق بالبرنامج النووي نفسه، والشق الثاني يخص القضايا الاقتصادية.

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وتابع: "نحتاج لمحاولة استعادة التوازن المفقود بين المجالين الاقتصادي والنووي. نحن مستعدون لمثل هذا العمل، ويجب على الأوروبيين أن يكونوا أكثر نشاطا".

هذا وشدد على أن روسيا تعتبر عقد جلسة للجنة المتخصصة بالاتفاق النووي مع إيران على مستوى المديرين السياسيين، ضروريا.

وقال: "نحن نؤيد عقد جلسة للجنة المشتركة، لأن الوضع صعب ويجب اللقاء والتحدث عن كيفيه الخروج منه​​​. لا نرى ضرورة في اجتماع وزاري، يجب أن تكون لجنة مشتركة على مستوى ما يسمى المديرين السياسيين. من طرف روسيا عادة أنا أشارك بصفة ممثل لروسيا، لكن اليوم لا توجد أي مواعيد معينة لهذه الجلسة. بحسب اعتقادي يحاول زملاؤنا الأوروبيون إدراك هذا الوضع، لذلك فكرة عقد الجلسة هي حاليا معلقة في الهواء".

وكانت إيران قررت في 8 مايو الجاري، أي بعد مرور عام واحد من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، قررت تعليق بعض التزاماتها وفق الاتفاق وتوقيف تحديد مخزونها من الماء الثقيل واليورانيوم المخصب.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء الإيرانية، أمس الثلاثاء، عن الناطق باسم هيئة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، أن إيران أخطرت وكالة الطاقة الذرية العالمية بزيادة حجم وسرعة إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب لأربعة أَضعاف، مضيفا أن بلاده "لم تعد ملتزمة" بكمية اليورانيوم المسموح بها وفق الاتفاق النووي والتي تبلغ 300 كيلوغرام.

المصدر: سبوتنيك