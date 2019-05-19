الأسطول الروسي في المحيط الهادئ يتسلم سفينتين وغواصة مسلحة بصواريخ "كاليبر" المجنحة

أعلن قائد الأسطول الحربي الروسي بالمحيط الهادئ، سيرغي أفاكيانتس، أن أسطوله سيتسلم، قبل نهاية العام الجاري، سفينتين وغواصة تحمل على متنها صواريخ "كاليبر" المجنحة.

إقرأ المزيد

وفي مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا"، لسان القوات المسلحة الروسية، تم نشرها اليوم الأحد، قال أفاكيانتس إن الأسطول سيتسلم، بالإضافة إلى السفينتين القتاليتين المسلحتين بالصواريخ المذكورة، فرقاطة من الجيل الحديث لا تحمل صواريخ "كاليبر" فقط، بل ومزودة أيضا بمنظومة "ريدوت" المضادة للجو، و"أسلحة متطورة" مضادة للغواصات.

وكشف القائد البحري أن الأسطول يعول على استلام أولى غواصات الديزل الكبيرة الست التي يجري بناؤها حاليا، مشيرا إلى أن بإمكان هذه الغواصات توجيه ضربات إلى أهداف بحرية وأرضية بصواريخ "كاليبر"، علاوة على تسلحها بطوربيدات تقليدية.

ووفقا لمصادر مختلفة، فإن مدى الصاروخ المطلق من منظومة "كاليبر" يبلغ نحو ألفي كلم، وسبق أن استخدمت السفن الحربية والغواصات الروسية الصواريخ من هذا الطراز لدى استهدافها منشآت تابعة للمجموعات الإرهابية في سوريا.

المصدر: تاس