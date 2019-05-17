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مسؤول عسكري روسي يبحث مع مبعوث لبنان التعاون العسكري وعودة النازحين السوريين

أخبار روسيا

مسؤول عسكري روسي يبحث مع مبعوث لبنان التعاون العسكري وعودة النازحين السوريين
موقع وزارة الدفاع الروسية
نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء اللبناني إلى روسيا، جورج شعبان - أرشيف
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بحث مسؤول عسكري روسي رفيع المستوى والمبعوث اللبناني الخاص إلى روسيا، التعاون العسكري التقني بين البلدين والوضع في سوريا، حسب وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة للصحفيين، اليوم الجمعة، إن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء اللبناني إلى روسيا، جورج شعبان، بحثا أثناء لقائهما "جوانب الحالة الراهنة وآفاق تطور التعاون العسكري والعسكري التقني الثنائي".

وأضافت أن المحادثات تناولت أيضا "ملف عودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم الأصلية في الجمهورية العربية السورية".

وذكرت الوزارة أن اللقاء جرى في أجواء ودية وأكد "استعداد الجانبين لمواصلة التعاون بين وزارتي الدفاع".

المصدر: إنترفاكس

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