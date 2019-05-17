 
مباشر

لافروف يجري محادثات منفصلة مع عدد من نظرائه الأوروبيين في هلسنكي

أخبار روسيا

لافروف يجري محادثات منفصلة مع عدد من نظرائه الأوروبيين في هلسنكي
Reuters LEHTIKUVA
وزيرا الخارجية الألماني هايكو ماس والروسي سيرغي لافروف، هلسنكي، فنلندا، 17 مايو 2019
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lv1d

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف تبادل مع نظيره الألماني، هايكو ماس، الآراء حول الوضع في أوكرانيا وفنزويلا وسوريا، على هامش جلسة مجلس أوروبا في هلسنكي.

وورد في بيان صدر عن الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الحوار الروسي الألماني تطرق إلى قضايا "الأجندة الدولية والإقليمية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا وفنزويلا وإطلاق العملية السياسية في سوريا".

وأضافت الخارجية الروسية، أن الوزير لافروف أجرى اليوم أيضا لقاء مع نظيره البولندي، ياتسيك تشابوتوفيتش، ليصبح أول اجتماع لوزيري خارجية البلدين منذ عام 2014.

وأشارت إلى أن الوزيرين ناقشا في لقائهما "المسائل المنفصلة للعلاقات الثنائية والملفات الدولية".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أرنب وجرو وكرة.. تماثيل لفنان أمريكي تعدى سعر أحدها 91 مليون دولار!