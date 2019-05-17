لافروف يجري محادثات منفصلة مع عدد من نظرائه الأوروبيين في هلسنكي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف تبادل مع نظيره الألماني، هايكو ماس، الآراء حول الوضع في أوكرانيا وفنزويلا وسوريا، على هامش جلسة مجلس أوروبا في هلسنكي.

وورد في بيان صدر عن الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الحوار الروسي الألماني تطرق إلى قضايا "الأجندة الدولية والإقليمية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا وفنزويلا وإطلاق العملية السياسية في سوريا".

وأضافت الخارجية الروسية، أن الوزير لافروف أجرى اليوم أيضا لقاء مع نظيره البولندي، ياتسيك تشابوتوفيتش، ليصبح أول اجتماع لوزيري خارجية البلدين منذ عام 2014.

وأشارت إلى أن الوزيرين ناقشا في لقائهما "المسائل المنفصلة للعلاقات الثنائية والملفات الدولية".

المصدر: وكالات