الكشف عن أكثر الأسلحة الروسية شعبية بين المشترين الأجانب

كشف المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية لتصدير الأسلحة "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، عن السلاح الروسي الأكثر شعبية بالنسبة للمشترين الأجانب في معرض "MILEX-2019" للأسلحة.

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وأفاد ميخييف بأن منظومات "بانتسير" لصواريخ الدفاع الجوي أصبحت السلاح الروسي الأكثر شعبية في المعرض. وقال في حديثه لقناة "زفيزدا" الروسية: "نجري بشكل نشيط مفاوضات حول بيع المنظومات الصاروخية الجديدة وكذلك عن تحديث المنظومات التي يملكها شركاؤنا".

وأضاف أن المشترين الأجانب يهتمون أيضا بمنتجات شركة "ألماز أنتاي" للدفاع الجوي الفضائي، وخاصة أنظمة "إس-400" و"تور-إم 2".

وتعد "بانتسير" للدفاع الجوي منظومة مخصصة للدفاع عن المنشآت المدنية والعسكرية ضد وسائل الهجوم الجوي الحديثة، وفي كل الأحوال الجوية ليلا ونهارا، وحتى في ظروف استخدام الرادارات. كما تعد هذه المنظومة قادرة على الدفاع عن المنشآت البرية ضد التهديدات الجوية والبحرية.

وافتتحت أعمال معرض "MILEX-2019" الدولي للأسلحة، الأربعاء 15 مايو الجاري، في عاصمة بيلاروس مدينة مينسك، وتستمر حتى 18 مايو الجاري. وتعرض مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" فيه أكثر من 220 نموذجا للمنتجات العسكرية الروسية الحديثة.

المصدر: نوفوستي