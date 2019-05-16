برلماني روسي لـ RT: ندعو واشنطن للامتناع عن الاستفزاز في الخليج

أكد برلماني روسي رفيع المستوى في تصريح خاص لـ RT، أن موسكو قلقة من التبعات المحتملة لحادث الاعتداء على ناقلات نفط قبالة السواحل الإماراتية في مياه الخليج، نهاية الأسبوع الماضي.

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وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما (النواب) الروسي، ليونيد سلوتسكي، إن موسكو تستنكر الاعتداءات على السفن التجارية، مشيرا إلى وجوب "إجراء تحقيق في الحادث وضمان سلامة النقل البحري".

وحول إمكانية انعكاس الحادث الأخير سلبا على الاستقرار في المنطقة، في ظل بحث الولايات المتحدة عن ذريعة لضرب إيران، قال رئيس اللجنة البرلمانية: "ندعو الأطراف المهتمة بزعزعة الأوضاع في الشرق الأوسط والأدنى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى الامتناع عن أي خطوات استفزازية من شأنها أن تتجاوز أبعاد المنطقة وأن تؤدي إلى عواقب كارثية".

كما لفت سلوتسكي إلى مبادرات "إيجابية دوما" تطرحها روسيا من أجل تسوية الأزمات في الشرق الأوسط، ومنها اقتراح حول بلورة "إجراءات أمن وثقة" في الخليج. وأكد البرلماني استعداد موسكو لتحقيق هذا الاقتراح في ظل قيام الأمم المتحدة بدورها المركزي في هذا المجال.

وكانت 4 سفن تجارية مدنية من دول مختلفة تعرضت، الأحد الماضي، لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات بالقرب من إمارة الفجيرة، وفق ما أعلنت الخارجية الإماراتية.

المصدر: RT