الكرملين يكشف سبب عدم إعلان موعد ومكان اجتماع بوتين مع كيم

أعلن الكرملين استعداد روسيا لبذل قصارى جهدها، قدر الإمكان، في عملية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وقال إن عدم كشف موعد ومكان لقاء بوتين-كيم عائد لسبب أمني.

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وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن عدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمكان والتاريخ الدقيقين لاجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مرتبط بمخاوف أمنية.

وكان الكرملين قد أعلن أن بوتين وكيم جونغ أون سيجتمعان في النصف الثاني من أبريل الجاري.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد بيسكوف للصحفيين أن الاجتماع قيد التحضير، وحتى الآن التاريخ الدقيق ووقته ومكان انعقاده غير معروفة.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال عن سبب عدم تحديد مكان وتاريخ اجتماع رؤساء الدولتين: "هذا بسبب مخاوف أمنية ، لذلك سنبلغكم بكل التفاصيل في الوقت المناسب".

المصدر: نوفوستي