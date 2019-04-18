روسيا تحذر أعضاء مجلس الأمن الدولي من التدخل في السودان

حذرت روسيا المجتمع الدولي من مغبة التدخل في شؤون السودان الداخلية، وقالت إن مجلس الأمن الدولي لا يملك حق مناقشة التحول الذي يشهده هذا البلد العربي.

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وحذر دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أعضاء مجلس الأمن من التدخل في الشؤون الداخلية للسودان.

وقال بوليانسكي في اجتماع للمجلس حول السودان، إن المجلس لا يملك الولاية ولا الصفة لمناقشة تطور العمليات السياسية في هذا البلد.

وعقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء اجتماعا حول الوضع على الحدود بين السودان وجنوب السودان. وقال الدبلوماسي الروسي "بصراحة، بعد أن تحدث عدد من الزملاء، تكون لدينا انطباع ثابت بأنهم نظروا خطأ إلى اجتماع اليوم، فهم نظروا أولا وقبل كل شيء، لهذا الاجتماع باعتباره فرصة لمناقشة الوضع الداخلي في السودان. نعتقد أن هذا غير صحيح" على الإطلاق.

وأشار بوليانسكي إلى أن مجلس الأمن "لا يملك تفويضا لمناقشة تطور العمليات السياسية في هذا البلد". وشدد قائلا "من المهم تجنب أي بيانات وإجراءات يمكن تفسيرها على أنها تدخل في الشؤون الداخلية للسودان، ونحث جميع الزملاء في المجلس على أخذ ذلك بعين الاعتبار".

وقام الجيش السوداني يوم 11 أبريل الجاري، بعد عدة أشهر من الاحتجاجات على الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، بعزل الرئيس عمر البشير، الذي حكم البلاد طوال مدة 30 عاما، وشكل مجلسا عسكريا انتقاليا لتولي السلطة مؤقتا.

المصدر: تاس