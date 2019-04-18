موسكو: تصاعد الصراع في ليبيا يحفز نشاط الإرهابيين هناك

جددت موسكو موقفها الداعي لإيجاد تسوية سلمية للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، بالاعتماد على ما تم تحقيقه بالفعل، واعتبرت أن تصاعد الصراع في ليبيا يحفز نشاط الإرهابيين هناك.

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واعتبرت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن تصاعد الصراع الداخلي الليبي يؤدي إلى تنشيط الجماعات الإرهابية المختلفة وخلاياها النائمة في هذا البلد.

وقالت زاخاروفا: "إن الوضع الحالي يثير بالغ قلقنا. من الواضح أن تصعيدا آخر للمواجهة الليبية الداخلية يحفز تنشيط مختلف الجماعات الإرهابية والإجرامية" هناك.

وأكدت موسكو من جديد موقفها المبدئي المؤيد للتسوية السلمية للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، بالاعتماد على الإنجازات التي تحققت بالفعل لحل الوضع في البلاد.

وتحكم ليبيا حاليا حكومتان: حكومة فايز السراج المعترف بهما من قبل المجتمع الدولي في طرابلس، ومجلس الوزراء المؤقت بقيادة عبد الله الثني، الذي يعمل في شرق البلاد مع البرلمان المنتخب ويدعمه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر يوم 4 أبريل الجاري، شن هجوم على العاصمة طرابلس، فيما أمر السراج جميع الوحدات العسكرية الخاضعة لسيطرته أن تكون جاهزة للدفاع، وفي وقت لاحق أعلنت القوات المسلحة المتمركزة في العاصمة عن إطلاق حملة "بركان الغضب" لمواجهة قوات الجيش الوطني الليبي.

المصدر: تاس