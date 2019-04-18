زاخاروفا تدعو مسؤولا أوروبيا للعمل في إطار صلاحياته أثناء تقييمه للحوادث المتعلقة بمكافحة الإرهاب

دعت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مسؤول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون حرية التعبير، أرلم ديزير، للعمل في إطار صلاحياته قبل التعليق على حوادث مكافحة الإرهاب.

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وقالت زاخاروفا للصحفيين، اليوم الخميس: "لا ندرك ما الذي كان يقصده ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون حرية التعبير، عندما كان يتكلم عن الأشخاص المعتقلين في روسيا بتهمة تورطهم بالإرهاب وكأنهم صحفيون مدنيون. ويثير رد فعله هذا حيرة لدينا. وبلا شك سنطرح هذا السؤال أمام المنظمة وسنرسل المعلومات الضرورية وسنبلغ المسؤول الكبير بأن مثل هذه التقييمات والمعلومات لا تتفق مع صلاحياته".

وذكرت الدبلوماسية الروسية أن روسيا لا تعترف بالتفسير الموسع لمصطلح "صحفي"، مشيرة إلى أنه يتم الحصول على وضع عامل في وسائل الإعلام بموجب القوانين الروسية ووفقا للأنشطة المهنية.

وأضافت: "ندعو السيد ديزير للعمل في إطار صلاحياته وتقييم مثل هذه الحوادث والحوادث المتعلقة بخطر الإرهاب الدولي الجدي بعناية أكثر".

وتم في شبه جزيرة القرم الروسية في مارس الماضي اعتقال مجموعة من أعضاء منظمة "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابي. وأجريت العملية الخاصة لاعتقالهم من قبل أفراد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ووحدات وزارة الدفاع والحرس الروسي. وفيما بعد تم أيضا اعتقال 3 متهمين آخرين في مقاطعة روستوف جنوب روسيا، وجرى نقلهم إلى القرم.

وعلق أرلم ديزير، ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون حرية التعبير، على هذه الاعتقالات واصفا إياها بأنها "اعتقال لعدد من الصحفيين المدنيين"، ودعا لإطلاق سراحهم.

المصدر: نوفوستي