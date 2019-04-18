الصفدي: لقاء روسي أردني أمريكي قد يعقد قريبا بشأن مخيم الركبان

كشف وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عن اجتماع ثلاثي قد يعقد قريبا بين روسيا والأردن والولايات المتحدة بشأن مخيم الركبان للاجئين السوريين.

وقال الصفدي في حديثه لصحيفة "إزفيستيا" الروسية:"بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة حوار مشترك بشأن مخيم الركبان، وقد التقينا بالفعل في وقت سابق، ونخطط لعقد اجتماع ثلاثي مماثل حول هذه القضية قريبا".

وشدد على أن روسيا تلعب دورا هاما في حل الأزمة السورية، مشيرا إلى أن تسوية هذه الأزمة المستمرة منذ 8 سنوات، دون مشاركة روسيا، أمر مستحيل. كما دعا جميع أطراف النزاع للتشاور وتنسيق أعمالها مع موسكو.

ويشارك وزير الخارجية الأردني بمنتدى التعاون الروسي العربي في موسكو، وعلى هامش هذه الفعالية أجرى محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ناقش خلالها الطرفان الوضع في سوريا وليبيا والأراضي الفلسطينية.

ومخيم الركبان، الذي يقيم فيه حاليا وفق المعلومات الأممية، أكثر من 50 ألف لاجئ سوري، تم إنشاؤه عام 2014 في المنطقة الحدودية مع الأردن من الجهة السورية، وهو يمتد على طول 7 كيلومترات.

المصدر: سبوتنيك + نوفوستي