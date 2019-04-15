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إحالة بروتوكول المعاهدة بين روسيا وأوسيتيا الجنوبية إلى الدوما

أخبار روسيا

إحالة بروتوكول المعاهدة بين روسيا وأوسيتيا الجنوبية إلى الدوما
Sputnik
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أحال الرئيس فلاديمير بوتين، إلى مجلس الدوما، البروتوكول الملحق بالمعاهدة الروسية- الأوسيتية الجنوبية حول التحالف والتكامل، للمصادقة عليه.

ويتضمن البروتوكول، رفع القيود المفروضة على مدة بقاء مواطني البلدين في أراضي الدولتين.

وجاء في المذكرة التوضيحية المرفقة بالوثيقة: "ينص البروتوكول على إمكانية بقاء مواطني البلدين، في أراضي الطرف الآخر دون قيود على مدة الإقامة، المحددة بموجب التشريعات الوطنية".

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وأكدت المذكرة، أن تنفيذ البروتوكول سيسهم في "زيادة تطوير العلاقات الودية بين روسيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية".

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الروسية، السلطات الجورجية، لبدء حوار مع أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

المصدر: russian.rt

 

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