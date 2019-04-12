بوتين يصدر مرسوما بمنح رئيس الوزراء الهندي أرفع وسام روسي

أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما خاصا بمنح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وسام القديس أندراوس، تكريما له على جهوده في تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلاده وروسيا.

وورد في مرسوم بوتين، أن منح مودي هذا الوسام الروسي الرفيع، "يأتي تكريما له على الإنجازات البارزة في تطوير الشراكة الاستراتيجية المميزة بين روسيا الاتحادية وجمهورية الهند، وتعزيز العلاقات بين الشعبين الروسي والهندي".

ويعتبر وسام القديس أندراوس أول المدعوّين، أعلى وساما حكوميا في روسيا، وأصدر لأول مرة في الإمبراطورية الروسية، ويمنح عادة للشخصيات التي تترك أثرها في تطوّر روسيا وتسهم في تعزيز منعتها ورفعتها.

ولم ينل شرف الحصول على هذا الوسام في روسيا المعاصرة منذ إعادة إصداره سنة 1998، سوى 20 شخصية فقط، بينها البطريرك أليكسي الثاني بطريرك موسكو وسائر روسيا، والأديب الروسي ألكسندر سولجينتسين، والشاعر السوفيتي والروسي رسول حمزاتوف، والمطربة الفذّة لودميلا زيكينا ومصمم السلاح المخضرم ميخائيل كلاشينكوف، ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو.

القديس أندراوس عند المسيحيين الأرثوذكس، هو أول المدعوّين، وأحد رسل يسوع المسيح، وشقيق بطرس الرسول.

المصدر: "إنترفاكس"