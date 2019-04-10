سفير دمشق: وفد سوري رفيع سيحضر مؤتمر موسكو حول قضايا الأمن

أعلن سفير سوريا لدى روسيا، رياض حداد، اليوم الأربعاء، أن وفدا رفيع المستوى من بلاده سيزور موسكو قريبا لحضور مؤتمر حول قضايا الأمن الدولي.

وفي تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية أدلى به على هامش الصالون الدولي للتعليم في موسكو، أكد السفير أن بلاده ستشارك في المؤتمر الدولي للأمن الذي تستضيفه العاصمة الروسية موسكو في الفترة ما بين 23 و25 أبريل الجاري.

وذكر السفير أنه ليس واضحا هل سيحضر وزير الدفاع السوري، العماد علي عبد الله أيوب، المؤتمر، لكنه أشار إلى أن الوفد السوري سيكون رسميا ورفيع المستوى.

المصدر: نوفوستي