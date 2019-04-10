علق الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على إعلان أنقرة بشأن احتمال توسيع المشتريات التركية لمنظومة "إس-400"، قائلا إن روسيا منفتحة لتوسيع التعاون العسكري مع تركيا.

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وردا على سؤال صحفي حول استعداد موسكو لمناقشة صفقة سلاح ثانية مع أنقرة حال رفض واشنطن توريد أنظمة "باتريوت" إلى تركيا قال بيسكوف للصحفيين: "تعرفون أن التعاون العسكري الفني يعد عنصرا هامة للتعاون بين روسيا والعديد من بلدان العالم. ويدل هذا التعاون على المستوى الخاص لتطوير العلاقات الثنائية بما في ذلك مع تركيا. إن روسيا منفتحة وتتوفر لدينا الإمكانيات المناسبة والكفاءة التكنولوجية. وتبحث روسيا عن فرصة لتوسيع التعاون العسكري الفني. وهذه هي عملية طبيعية تماما".

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أغلو، قد صرح في وقت سابق من هذا اليوم باستعداد بلاده لتوسيع مشترياتها من منظومات الدفاع الجوية الروسية "إس 400" في حال رفضت واشنطن بيعها منظومة "باتريوت".

وقال تشاووش أوغلو خلال مقابلة مع قناة "إن تي في" المحلية: "إذا لم ترغب الولايات المتحدة ببيعنا منظومات الدفاع الجوية "باتريوت"، يمكننا مستقبلا الحصول على منظومة ثانية ونظام دفاع جوي آخر.. وإن لم تستلم تركيا طائرات "إف-35" الأمريكية، فسيتعين علينا تلبية احتياجاتنا من مصدر آخر إلى حين صناعة مقاتلاتنا بنفسنا".

المصدر: نوفوستي