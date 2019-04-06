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الكرملين: بوتين سيبدد مخاوف رئيسة إستونيا في لقائهما القادم بموسكو

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الكرملين: بوتين سيبدد مخاوف رئيسة إستونيا في لقائهما القادم بموسكو
Sputnik
رئيسة إستونيا كيرستي كاليولايد
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين ، سيحاول خلال اللقاء القادم مع رئيسة إستونيا، كيرستي كاليولايد، تهدئة مخاوف إستونيا في المجال الأمني.

وقال بيسكوف، في حديث أدلى به عبر الهاتف لصحيفة Postimees: "يرغب رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، خلال اللقاء مع رئيسة إستونيا، كيرستي كاليولايد، تهدئة المخاوف الأمنية لإستونيا".

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وأضاف ممثل الكرملين: "هدف اللقاء، هو التعارف الشخصي ومناقشة بعض القضايا الملحة". ووفقا له، لا ينبغي توقع صدور قرارات ملموسة خلال هذا اللقاء.

وفي يوم الخميس، وصفت رئيسة إستونيا، لقاءها مع نظيرها الروسي، بالمهم للعلاقات بين البلدين. وأضافت أنه قد يتم خلال الاجتماع، مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والدولية.

المصدر: تاس

 

 

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