وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، "صفقة القرن" الأمريكية حول التسوية الفلسطينية الإسرائيلية بأنها طريق إلى العدم، وأكد استحالة تحقيق السلام بالمنطقة دون حل الدولتين.

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وقال لافروف في حديثه لصحيفة "الأهرام" المصرية: "لم يطلعنا الأمريكيون على محتوى "الصفقة". ووفق الشائعات فإن هذه الاقتراحات يجب أن تؤدي إلى إحلال السلام بين العرب وإسرائيل دون الاعتماد على القاعدة القانونية الدولية المعترف بها للتسوية في الشرق الأوسط. ونحن مقتنعون بأن ذلك طريق إلى العدم".

وأضاف: "من الواضح أن تحقيق السلام الشامل والثابت والعادل في المنطقة دون تنفيذ مبدأ الدولتين أمر مستحيل".

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وتعمل الولايات المتحدة منذ وصول الرئيس ترامب إلى زمام الحكم في بلاده على خطة خاصة لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي تدعى "صفقة القرن"، لكن تفاصيل هذه الخطة لا تزال غامضة حتى اليوم.

وأشار لافروف في ديسمبر الماضي إلى أنه " لم ير أحد هذه الصفقة حتى الآن".

المصدر: نوفوستي