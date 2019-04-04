سلمت وزارة الدفاع الروسية لإسرائيل، اليوم الخميس، رفات الجندي الإسرائيلي، زكريا باومل، المفقود في لبنان منذ 37 عاما.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "سلمت روسيا إسرائيل رفاة الجندي من كتيبة الدبابات الإسرائيلية، زكريا باومل، الذي فقد منذ أكثر من 37 عاما. وتمت اليوم في مبنى وزارة الدفاع الروسية مراسم تسليم رفات الجندي الإسرائيلي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدفنه في وطنه".

وجرت مراسم تسليم رفات الجندي بحضور رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، فاليري غيراسيموف.

RT

RT

RT

وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء لقائه مع نتنياهو في موسكو في وقت سابق من هذا اليوم بأن روسيا سترسل اليوم رفات الجندي الإسرائيلي المفقود زكريا باومل إلى إسرائيل.

وخسرت كتبية الدبابات الإسرائيلية أثناء محاولتها اختراق حصار في معركة السلطان يعقوب في لبنان في 11 يونيو عام 1982 نحو 35 جنديا وضابطا، ومن بينهم الجندي زكريا باومل. وقامت السلطات الإسرائيلية بالبحث عنه خلال أكثر من 37 عاما. وقدمت روسيا مساعدتها في البحث عن رفات الجندي المفقود.

المصدر: نوفوستي