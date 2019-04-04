 
مباشر

بالفيديو.. الدفاع الروسية تسلم نتنياهو رفات الجندي الإسرائيلي المفقود منذ 37 عاما في لبنان

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lobx

سلمت وزارة الدفاع الروسية لإسرائيل، اليوم الخميس، رفات الجندي الإسرائيلي، زكريا باومل، المفقود في لبنان منذ 37 عاما.

إقرأ المزيد
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو، 4 أبريل 2019
بوتين: روسيا سلمت إسرائيل رفات الجندي المفقود بمعركة السلطان يعقوب في لبنان عام 1982

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "سلمت روسيا إسرائيل رفاة الجندي من كتيبة الدبابات الإسرائيلية، زكريا باومل، الذي فقد منذ أكثر من 37 عاما. وتمت اليوم في مبنى وزارة الدفاع الروسية مراسم تسليم رفات الجندي الإسرائيلي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدفنه في وطنه".

وجرت مراسم تسليم رفات الجندي بحضور رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، فاليري غيراسيموف.

RT
مراسم تسليم رفات الجندي الإسرائيلي زكريا باومل لإسرائيل في موسكو، 4 أبريل 2019

RT
مراسم تسليم رفات الجندي الإسرائيلي زكريا باومل لإسرائيل في موسكو، 4 أبريل 2019
RT
مراسم تسليم رفات الجندي الإسرائيلي زكريا باومل لإسرائيل في موسكو، 4 أبريل 2019

وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء لقائه مع نتنياهو في موسكو في وقت سابق من هذا اليوم بأن روسيا سترسل اليوم رفات الجندي الإسرائيلي المفقود زكريا باومل إلى إسرائيل.

وخسرت كتبية الدبابات الإسرائيلية أثناء محاولتها اختراق حصار في معركة السلطان يعقوب في لبنان في 11 يونيو عام 1982 نحو 35 جنديا وضابطا، ومن بينهم الجندي زكريا باومل. وقامت السلطات الإسرائيلية بالبحث عنه خلال أكثر من 37 عاما. وقدمت روسيا مساعدتها في البحث عن رفات الجندي المفقود.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لتطبيقها أحكام الشريعة الإسلامية.. سلطنة بروناي في مرمى سهام الانتقادات الدولية