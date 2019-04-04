الخارجية الروسية تعلق على تصريح ستولتنبيرغ حول ستالين

علق نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، على تصريح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ، الذي وضع فيه الزعيم السوفيتي، يوسف ستالين، في صف واحد مع هتلر وتنظيم "داعش".

وقال غروشكو للصحفيين، اليوم الخميس: "كان الكثيرون في النرويج التي حررها الجيش الأحمر من المحتلين النازيين، يشعرون أمس بالحياء" من جراء تصريح ستولتنبيرغ.

ووضع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، أثناء خطابه في الكونغرس الأمريكي تنظيم "داعش" وهتلر وستالين في صف واحد. وقال: "يوجد هناك أعداء للحرية، ويجب ردعهم". وأوضح: "إذا فشل الردع فيجب المحاربة.. لم يكن من الممكن إيقاف هتلر عن طريق الاحتجاجات السلمية، ولم يكن من الممكن ردع ستالين بكلمات، أما تنظيم داعش فلم يكن من الممكن مكافحته عن طريق الحوار".

المصدر: نوفوستي