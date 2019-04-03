باحث مصري يتحدث عن أبعاد وثيقة المبادرة الفكرية لشباب "الإخوان"

طرحت عناصر محسوبة على جماعة الإخوان وثيقة مبادرة فكرية، من داخل سجون مجمع طرة في القاهرة.

وكشف الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، عمرو فاروق، أن وثيقة المبادرة الفكرية التي طرحتها تلك العناصر، هي محاولات فردية للتبرؤ من جرائم التنظيمات المتشددة وقياداتها.

وأشار فاروق، إلى أن وثيقة المبادرة المسربة التي حملت عنوان "شباب المستقبل"، حاولت اللعب على وتر العواطف، ودغدغة المشاعر، إذ وجهت خطابها لثلاثة فئات، أولها، الأجهزة الأمنية المصرية، بهدف استعطافها لقبول تحركاتهم أملا في منحهم عفوا رئاسيا، وخطاب آخر موجه للشارع المصري، بهدف تعبئة الرأي العام تجاه رؤيتهم ومبادرتهم، وخطاب ثالث موجه لباقي عناصر التيارات الإسلامية، كنوع من الاستمالة لمواقفهم والتأثير في أكبر مساحة جماهيرية ممكنة، يتم من خلالها تحقيق أهداف هذه المجموعة.

وأوضح أن المجموعة التي أطلقت مبادرة الفكرية، هي تكتل من عناصر شبابية إخوانية، وعناصر موالية لتيار السلفية الجهادية، ومرجعيات شرعية سابقة محسوبة على تنظيم القاعدة، وهو ما يجعلها تختلف كلية عن المبادرة السابقة التي طرحها شباب الإخوان في سجون الفيوم العام الماضي.

وأضاف فاروق، أن الوثيقة المسربة طرحت فكرة فك الارتباط التنظيمي بين هذه العناصر وبين كياناتهم، والتمرد على الأفكار التكفيرية وأدبيات هذه التنظيمات التي عاشوا وتربوا في أحضانها، استدلالا بانشقاقهم فكريا وتنظيما.

وأكد فاروق، أن هذه المبادرة التي يصفها البعض بأنها مجرد "تقية"، أو "مناورة سياسية"، للهروب من جحيم السجون، لا ترتبط ارتباط نهائيا بتنظيم الإخوان وقيادتهم داخل السجون، لكن تحركات ذاتية، خاصة أن عناصر وقيادات الجناح المسلح للإخوان داخل السجون، يرون أن المراجعات نوع من التراجع عقائديا وفكريا، ما يعني سقوط الفكرة التي قامت عليها الجماعة من الأساس.

وأشار إلى أن الأجهزة المصرية، لا ترغب في تمرير المراجعات الفكرية لأي تيار، وترى بشكل عملي أن مبادرة "وقف العنف"، التي أطلقتها الجماعة الإسلامية، ومبادرة "ترشيد الجهاد"، التي أطلقتها تنظيمات الجهاد المصري، في تسعينات القرن الماضي، برعاية اللواء أحمد رفعت، لم تحقق أهدافها بشكل حقيقي، وإنما كانت مجرد "تقية سياسية" للهروب من السجون.

وأفاد الباحث بأن الأزهر الشريف، ودار الافتاء المصرية، برعاية اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن، عقدا عدة ورش تدريبة بالتنسيق مع عدد من الخبراء المتخصصين في الإسلام السياسي، والطب النفسي، لتقديم مشروع يهدف إلى معالجة العناصر المتطرفة فكريا ونفسيا، بعيدا عن أية مبادرات أو مصالحات، تحت مسمى مشروع "تشريح العقل المتطرف"، ويهدف إلى فهم وتشريح الفرد المتطرف والعوامل الأساسية والدافعة نحو التطرف، إلا أن هذا المشروع لم يكتمل وتوقف دون أسباب واضحة، رغم أنه استمر عاما كاملا.

وبحسب فاروق، فإن مكتب الإخوان في تركيا، المسؤول عن إدارة الجماعة في مصر مؤقتا، يجري حاليا مراجعات تنظيمية وليس فكرية على مدار الأشهر القليلة الماضية، حيث قام بعملية فصل ممنهج لعدد كبير من العناصر المتمردة داخل التنظيم، خاصة المجموعة الشبابية المحسوبة على تيار الدكتور محمد كمال مؤسس اللجان النوعية للإخوان، والمتعاطفين معهم.

وأوضح أن ما يجريه مكتب الإخوان في تركيا، يعد عملية تنقية للصف الإخواني من العناصر المتمردة، والمختلفة فكريا وتنظيميا مع رؤية القيادة التاريخية ودورها، وهي عملية تتم بهدوء شديد جدا دون الإعلان عنها، وتتماشى مع ما طرحه الأمين العام للإخوان محمود حسين من أن الجماعة تجري مراجعات داخلية، فهذه المراجعات ليست فكرية، كما اعتقد البعض لكنها مراجعات تنظيمية.

المصدر: RT