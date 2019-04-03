رئيس أنغولا يقلّد بوتين وسام أغوستينو نيتو

أعلن رئيس أنغولا جواو لورنس، أنه يعتزم تقليد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما يوم غد الخميس في موسكو وسام أغوستينيو نيتو، أول رئيس لأنغولا المستقلة.

وقال لورنس، خلال اجتماع مع رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين: "غدا سنقلد السيد الرئيس فلاديمير بوتين وسام أغوستينيو نيتو، حيث نريد تجديد التأكيد على امتنان الشعب الأنغولي لروسيا منذ اللحظات الأولى لاستقلالنا"​​​.

وأشار الرئيس الأنغولي إلى أن بلاده مهتمة بمشاريع مشتركة مع روسيا في مجالات تشمل الصناعة والزراعة والصيد البحري والطاقة والسياحة والجيولوجيا واستخراج الثروات الباطنية.

وقال: "حتى الآن، يعمل عدد قليل جدا من الشركات الروسية في السوق الأنغولية، ويقتصر تعاوننا على استكشاف وإنتاج الماس والخدمات المالية وبناء محطات الطاقة الكهرومائية".

وتابع: "أنغولا مهتمة للغاية بتغيير ذلك، عبر شراكات عامة أو خاصة أو شركات أنغولية روسية مشتركة، تركز على قطاعات مثل الصناعة والزراعة وصيد الأسماك والطاقة والسياحة والثروات الباطنية".

المصدر: "سبوتنيك"