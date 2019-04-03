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الأمن الروسي يصفّي داعشيين في القوقاز

أخبار روسيا

الأمن الروسي يصفّي داعشيين في القوقاز
Sputnik
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صفّى جهاز الأمن الفدرالي اثنين من الإرهابيين الموالين لتنظيم داعش الإرهابي بعملية أمنية خاصة في جمهورية قبردينو بلقاريا الروسية.

وقال مصدر في لجنة مكافحة الإرهاب: "نتيجة مواجهة مسلحة مباشرة، تم قتل اثنين من المتطرفين ويجري في الوقت الراهن تحديد هويتهما"، مشيرا إلى أن التحقيق الأولي يفيد بأنهما كانا على علاقة مع تنظيم داعش.

وأضاف أن المواجهة وقعت الليلة الماضية على طريق السيارات بلاغوفيشنسك بروخلادنويه في الجمهورية المذكورة.

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وتابع: "حاول رجال الأمن توقيف سيارة ركاب كان يستقلها مشبوهان بالهجوم على الشرطة في وقت سابق، لكنهما رفضا الانصياع للأوامر وفتحا النار على الشرطة محاولين الفرار، ليلقيا مصرعهما برصاص الأمن والشرطة الجوابي".

وفي محل إقامة أحد القتيلين، عثر رجال الأمن على قبو سري مجهز للمعيشة، والتواري عن عيون الأمن إذا اقتضت حاجة الإرهاب ذلك.

المصدر: "إنترفاكس"

 

 

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