 
مباشر

إصابة 4 أشخاص بانفجار في أكاديمية عسكرية بسان بطرسبورغ

أخبار روسيا

إصابة 4 أشخاص بانفجار في أكاديمية عسكرية بسان بطرسبورغ
Sputnik Alexei Danichev
طالبات من الأكاديمية العسكرية الفضائية بسان بطرسبورغ (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnyk

أفادت مصادر طبية في سان بطرسبورغ بروسيا، بأن 4 أشخاص أصيبوا بجروح في انفجار وقع داخل مبنى الأكاديمية العسكرية الفضائية بالمدينة.

وأوضحت المصادر، أن الانفجار وقع في الطابق الثاني لأحد الأجنحة الدراسية أثناء فترة الدوام، مرجحا أن يكون سببه ناجما عن انفجار لغم.

وتم نقل المصابين الذين نفى أحد المصادر أن يكونوا من طلاب الأكاديمية، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وحسب المصادر، فإنه لا يزال هناك نحو 20 شخصا عالقين في المبنى المنكوب بعد انهيار سلم بسبب الانفجار.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كان مقاولا بسيطا.. من هو علي حداد أهم رجل أعمال بالجزائر؟