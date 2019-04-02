أفادت مصادر طبية في سان بطرسبورغ بروسيا، بأن 4 أشخاص أصيبوا بجروح في انفجار وقع داخل مبنى الأكاديمية العسكرية الفضائية بالمدينة.

وأوضحت المصادر، أن الانفجار وقع في الطابق الثاني لأحد الأجنحة الدراسية أثناء فترة الدوام، مرجحا أن يكون سببه ناجما عن انفجار لغم.

وتم نقل المصابين الذين نفى أحد المصادر أن يكونوا من طلاب الأكاديمية، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وحسب المصادر، فإنه لا يزال هناك نحو 20 شخصا عالقين في المبنى المنكوب بعد انهيار سلم بسبب الانفجار.

المصدر: وكالات