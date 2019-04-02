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نورسلطان تستضيف مجموعة عمل قزوين  

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نورسلطان تستضيف مجموعة عمل قزوين  
Sputnik
صورة ارشيفية لعاصمة كازاخستان - مدينة نور سلطان
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أعلن في كازاخستان أن الجلسة الثانية لمجموعة العمل الرفيعة لشؤون بحر قزوين، ستنعقد في النصف الثاني من أبريل الجاري في العاصمة نورسلطان، أستانا سابقا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الكازاخية آيبك سمادياروف في حديث لوكالة "نوفوستي" اليوم، إن جميع الأطراف أكدت مشاركتها في الاجتماع الثاني لمجموعة العمل.

وأضاف: "ستعقد الجلسة الثانية في عاصمة كازاخستان يومي 16 و17 أبريل وأكدت كل الجهات المعنية مشاركتها".

وعقدت الجلسة الأولى لهذه المجموعة الخاصة بمتابعة تنفيذ اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين، بمشاركة ممثلي الدول المطلة على قزوين يومي 19 و20 فبراير الماضي بمدينة باكو عاصمة أذربيجان.

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وتم توقيع الاتفاقية في مدينة أكتاو الكازاخية في 12 أغسطس 2018 وفيها تم تحديد الوضع القانوني لقزوين وسبل استغلال ثرواته.

المصدر: وكالات

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