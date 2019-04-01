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بوتين يهنئ أردوغان بنجاح الانتخابات المحلية التركية

أخبار روسيا

بوتين يهنئ أردوغان بنجاح الانتخابات المحلية التركية
AFP ADEM ALTAN
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان (أرشيف)
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أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بحثا خلاله الوضع في سوريا، فيما ذكرت أنقرة أن بوتين هنأ أردوغان بنجاح الانتخابات المحلية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، مجيبا على سؤال صحفيين حول ما إذا كان الرئيسان بحثا وضع سوريا خلال المكالمة الهاتفية بينهما: "نعم، تطرقا إلى هذا الموضوع"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وسبق أن أفاد المكتب الإعلامي للرئاسة التركية، بأن الرئيس بوتين هنأ أردوغان بـ"نجاح الانتخابات المحلية" التي جرت في البلاد أمس الأحد.

وفاز "حزب العدالة والتنمية" الحاكم الذي يتزعمه أردوغان، في 40 ولاية تركية، وسط تقدم منافسه "حزب الشعب الجمهوري" الذي يترأسه زعيم المعارضة التركية، كمال كيليتشدار أوغلو، في 20 ولاية.

وتصدر مرشحون عن حزب "الحركة القومية" نتائج الانتخابات، فيما حصل "حزب الشعوب الديمقراطي" الداعم للأكراد على أغلبية أصوات الناخبين في 7 ولايات.

وبحسب النتائج الأولية للانتخابات، فقد خسر حزب أردوغان في العاصمة أنقرة وكذلك اسطنبول وإزمير وأنطاليا وديار بكر وهطاي.

وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات التركية أنها ستعلن النتائج الرسمية بعد "استلام ودراسة كل الطعون والشكاوى المرفوعة".

المصدر: وكالات

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