لم يكن يتوقع الزوجان سيرغي ولوبوف من مدينة بطرسبورغ الروسية اللذان كافحا طوال حياتهما لكسب لقمة العيش بالحلال، أن تقلب ورقة يانصيب حياتهما وتنزل عليهما نصف مليار روبل في لحظة.

ويتخوف سيرغي، الذي عمل طول حياته فني صيانة بسيطا وتم تسريحه من العمل مؤخرا، أن يفسد المال حياته، حيث يعترف بأنه سئم من الضجة التي رافقت مكسبه الخيالي، وصار يتوق للحياة البسيطة الهادئة التي كان يعيشها قبل انهمار هذه الثروة عليه.

ويريد سيرغي الهروب من ثروته، حيث يقول: "لدي رغبة في العثور على وظيفة جديدة حتى لا يزعجني أحد مجددا، لأغادر صباحا ولا أفكر في الأمر... فقبل الربح كنا أنا وزوجتي بخير، لا تهديدات أو إزعاج، أما الآن فالمحتالون يلاحقوننا، إذ ظهر لي 4 أعمام و4 عمات وأخ وأخت دون أن أكن أعلم بهم".

Loto

وأضاف سيرغي، الذي أصبح مليونيرا بجائزته التي تقدر بنحو 7.6 مليون دولار: "ما زلنا أنا وزوجتي لم ندرك مدى سعادتنا بالرغم من أننا بدأنا بتسلم الأموال التي فزنا بها، حيث أن ذلك سيتم على دفعات. زوجتي هي المسؤولة عن الأمور المالية".

ووفقا لوسائل الإعلام الروسية فإن الزوجين قررا السفر حول العالم وزيارة العديد من الأماكن، كما أنهما يعتزمان استثمار جزء من الأموال في قطاع العقارات، وشراء شقة جديدة وسيارة.

المصدر: "كومسومولسكايا برافدا"