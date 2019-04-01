أكد الكرملين اليوم استعداده "للتوضيح لكل مواطن أوكراني أن موسكو لا تحتل أي أرض أوكرانية"، مشيرا إلى أن أوكرانيا نفسها هي التي اضطرت جمهوريتي دونباس غير المعترف بهما للانفصال.

وفي معرض رده على سؤال صحفي عن موقف موسكو من تصريح فلاديمير زيلينسكي أحد أبرز المرشحين للرئاسة الأوكرانية بوجود "أراض أوكرانية محتلة"، أوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "ما يجري في دونباس نتيجة للسياسة التي تنتهجها القيادة الأوكرانية".

وفي ما يخص شبه جزيرة القرم، أكد بيسكوف أنها انضمت لروسيا بطريقة تتوافق مع أحكام القانون الدولي.

وقال بيسكوف إن موسكو تتابع عن كثب تصريحات المرشحين الأوكرانيين، لاسيما تلك المتعلقة بروسيا ورؤيتهم لمصير دونباس، وأضاف: "طبعا نفضل أن تكون زمام الحكم في أوكرانيا بأيدي فريق يسعى لتسوية تدريجية للأزمة في شرق البلاد، لا في أيدي فريق الحرب".

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وأشار بيسكوف أن الكرملين لا ينوي تهنئة أي من المرشحين المتأهلين للجولة الثانية من الانتخابات، كما أنه لم يتخذ أي موقف من دعوة أطلقها بعض البرلمانيين الروس لعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الأوكرانية.

وشهدت أوكرانيا أمس الأحد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي تصدر نتائجها الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي، والرئيس الحالي بيترو بوروشينكو، وأعلنت السلطات اليوم عن إجراء جولة ثانية في وقت لاحق من أبريل بسبب فشل أي من المرشحين في تجاوز عتبة 50% من الأصوات.

المصدر: وكالات