أشار يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية، إلى أنه يحمل في حقيبته دائما ستة أقلام ملونة.

وخلال حديثه في البرنامج التلفزيوني "موسكو. الكرملين. بوتين" قال أوشاكوف: "تحسبا للحالات المختلفة التي تتطلب وجود ألوان متعددة، للإشارة إلى عبارة أو اقتراح ما، بما في ذلك عندما تعرض الوثائق على الرئيس فلاديمير بوتين".

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ولاحظ الصحفيون وجود هذه الأقلام الملونة في حقيبة مساعد الرئيس، خلال زيارة فلاديمير بوتين إلى بيشكيك عاصمة قرغيزستان مؤخرا.

المصدر: نوفوستي