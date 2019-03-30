موسكو تطفئ الأنوار ضمن فعاليات "ساعة الأرض" العالمية

تشارك موسكو إلى جانب أكثر من 188 بلدا في فعاليات "ساعة الأرض"، مساء اليوم السبت، وذلك بإطفاء النور عن أهم المعالم وبعض القطاعات بما في ذلك الحكومية والخاصة لمدة 60 دقيقة.

وأطفأت مباني الكرملين وسط العاصمة الروسية أنوارها، إلى جانب مسرح "البولشوي" التاريخي ومبان أخرى.

ويجري الحدث العالمي "ساعة الأرض" في السبت الأخير من شهرمارس في الساعة 8:30 مساء حسب التوقيت المحلي لكل بلد.

وتأتي "ساعة الأرض" ضمن فعاليات حملة عالمية تهدف إلى اتخاذ إجراءات أكبر بشأن تغير المناخ، حيث يقوم عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم بتنظيم الأحداث، وإطفاء الضوء في المنازل، والمجتمعات، والمدن لإظهار اهتمامهم بمستقبل الأرض.

المصدر: RT