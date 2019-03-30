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الكرملين يعلق على نية ترامب بحث أزمة فنزويلا مع بوتين

أخبار روسيا

الكرملين يعلق على نية ترامب بحث أزمة فنزويلا مع بوتين
Sputnik
المتحدث باسم الراسة الروسية دميتري بيسكوف
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الكرملين لم يتلق بعد طلبا من الإدارة الأمريكية حول إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب لبحث أزمة فنزويلا.

وقال بيسكوف اليوم السبت ردا على سؤال صحفيين بهذا الخصوص: "لا، لم يوجهوا (الأمريكيون) طلبا لمناقشة الموضوع".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أمس الجمعة أنه لا يستبعد بحث الوضع في فنزويلا مع الرئيسين الروسي والصيني، وأنه يعتزم بحث الموضوع "مع مسؤولين كثيرين.

ودعا ترامب الحكومة الروسية إلى التخلي عما وصفه بدعم نظام الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وطالب روسيا بـ"الخروج" من فنزويلا.

المصدر: تاس

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