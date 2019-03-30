برج مبنى الخارجية الروسية عش للشواهين

عادت عائلة من صقور الشاهين النادرة لتعشش في برج مبنى وزارة الخارجية الروسية الشهير وسط موسكو، بعد رحيلها عن البرج الذي هجرته طيلة فترة ترميمه التي استمرت لبضعة أشهر.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية، في منشور على صفحتها، إن علماء الطيور الروس يراقبون هذه الصقور نظرا لاستمرار فترة وضعها البيوض والتفريخ، حيث من المنتظر أن تبصر فراخ الصقور الجديدة النور بعد عدة أسابيع.

وتبذل السلطات الروسية منذ سنوات جهودا كبيرة لحماية هذه الطيور النادرة، ومنذ نهاية التسعينات يقوم المختصون على تنفيذ برامج لإكثار هذه الصقور في الظروف الطبيعية.

ونتيجة لسلسلة من الإجراءات في موسكو، بدأ تسجيل زيادة في عدد هذه الطيور في فترات مختلفة، حيث تم إطلاق أزواج منها لتبني أعشاشها في أعالي المباني الشاهقة في العاصمة، وبينها مباني ستالين السبعة الشهيرة التي بينها مبنى وزارة الخارجية، ومبنى جامعة موسكو جنوب غربي العاصمة.

المصدر: إنترفاكس