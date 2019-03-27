الأمن الروسي يحبط نشاط منظمة "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابية في القرم

أفاد مركز الاتصالات الاجتماعية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي باحتجاز 20 عضوا من منظمة "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابية في شبه جزيرة القرم.

وجاء في بيان صدر عن المركز، اليوم الأربعاء: "تم في جمهورية القرم إحباط نشاط منظمة "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابية الدولية... وتم احتجاز 20 شخصا من قيادتها وأعضائها العاديين".

وكشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن المحتجزين "كانوا يقومون بنشاط معاد للدستور ومؤسس على عقيدة إنشاء ما يسمى بـ "الخلافة العالمية" وتدمير مؤسسات المجتمع العلماني كما تهدف منظمتهم إلى الإطاحة بالسلطة الحالية بالقوة".

وتابع: "وقاموا باستخدام تدابير المؤامرة أثناء اجتماعاتهم بنشر العقيدة الإرهابية بين سكان شبه الجزيرة وتجنيد المسلمين المحليين في صفوفهم".

وأشار إلى أنه تمت أثناء عملية الاحتجاز في أماكن إقامة المسلحين مصادرة المعلومات الدعائية لحزب التحرير الإسلامي ووسائل الاتصال والوسائط الإلكترونية.

المصدر: نوفوستي