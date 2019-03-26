روسيا.. فتح تحقيق مع وزير سابق بتهمة الاحتيال

أعلنت لجنة التحقيق الروسية عن فتح قضية جنائية بحق الوزير السابق لشؤون الحكومة المفتوحة ميخائيل أبيزوف.

ونقل موقع "أر بي كا" الإعلامي عن مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، أن جهاز الأمن الفدرالي الروسي ألقى القبض على أبيزوف، ولكن لم يتم تأكيد هذه المعلومات رسميا.

وحسب معطيات التحقيق، فإن أبيزوف كان مالكا لعدد من الشركات المسجلة في الملاذات الضريبية (أوف شور) في الفترة من أبريل 2011 إلى نوفمبر 2014، وأسس جماعة إجرامية.

وأشارت لجنة التحقيق إلى أن أبيزوف تمكن من الاستحواذ على 4 مليارات روبل (62.5 مليون دولار حسب سعر الصرف الحالي) من خلال عمليات احتيال، وقام بتحويل الأموال إلى الخارج.

ووجهت إليه تهمتا "تأسيس جماعة إجرامية والانتماء إليها" و"الاحتيال".

وجدير بالذكر أن ميخائيل أبيزوف (46 عاما) من مواليد مدينة مينسك (عاصمة بيلاروس حاليا). ومنذ عام 1993 عمل في إدارة مختلف شركات الطاقة الروسية. وفي يناير عام 2012 تم تعيينه مستشارا للرئيس دميتري مدفيديف آنذاك، وفي مايو من العام ذاته أصبح وزيرا لشؤون "الحكومة المفتوحة" في الحكومة برئاسة دميتري مدفيديف.

وفي مايو 2018 لم يدخل أبيزوف الحكومة الجديدة، حيث تم إلغاء المنصب الذي كان يشغله. وفي نهاية العام الماضي غادر أبيزوف الأراضي الروسية، إلى مكان إقامته في إيطاليا.

يذكر أن "الحكومة المفتوحة" عبارة عن مشروع تم إطلاقه في 2012 بمبادرة دميتري مدفيديف. ويقضي هذا المشروع بإنشاء منصة للنقاش بين أجهزة السلطة وبين الشخصيات الاجتماعية والخبراء.

المصدر: وكالات